Женщина, не имея водительских прав, в Хабаровском крае устроила смертельную аварию

Двигаясь со стороны с. Джуен в сторону ст. Болонь, в районе 1 км от ст. Болонь водитель не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем MITSUBISHI PAJERO, под управлением водителя мужчины 1986 года рождения.