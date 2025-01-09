Женщина, не имея водительских прав, в Хабаровском крае устроила смертельную аварию

7 января 2025 года в 2:00 в Амурском районе Хабаровского края на автодороге «ст. Болонь — с. Джуен» женщина 1988 года рождения, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля TOYOTA IPSUM, сообщает ИА AmurMedia.
Двигаясь со стороны с. Джуен в сторону ст. Болонь, в районе 1 км от ст. Болонь водитель не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем MITSUBISHI PAJERO, под управлением водителя мужчины 1986 года рождения.
В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.