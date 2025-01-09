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Иностранный студент поверил незнакомке из Хабаровска и потерял сбережения

Лёгкая доверчивость обернулась для студента потерей 400 тысяч рублей.

Источник: AP 2024

В Хабаровске 26-летний студент из ближнего зарубежья лишился более 400 тысяч рублей, поверив ложной информации о блокировке банковской карты, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодому человеку позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и заявила, что его карту заблокировали из-за частых переводов. Для её восстановления, по словам звонившей, нужно было назвать код из SMS. Студент, не подозревая подвоха, продиктовал ей полученные цифры. Спустя несколько минут он обнаружил, что с его счёта исчезли все сбережения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают: никогда не передавайте коды из SMS или реквизиты карт посторонним лицам.

Банки, правоохранительные органы и другие официальные структуры не требуют перевода денег на «безопасные счета».