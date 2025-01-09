Иностранный студент поверил незнакомке из Хабаровска и потерял сбережения

Молодому человеку позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и заявила, что его карту заблокировали из-за частых переводов. Для её восстановления, по словам звонившей, нужно было назвать код из SMS. Студент, не подозревая подвоха, продиктовал ей полученные цифры. Спустя несколько минут он обнаружил, что с его счёта исчезли все сбережения.