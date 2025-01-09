Иностранный студент поверил незнакомке из Хабаровска и потерял сбережения

В Хабаровске 26-летний студент из ближнего зарубежья лишился более 400 тысяч рублей, поверив ложной информации о блокировке банковской карты, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Молодому человеку позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и заявила, что его карту заблокировали из-за частых переводов. Для её восстановления, по словам звонившей, нужно было назвать код из SMS. Студент, не подозревая подвоха, продиктовал ей полученные цифры. Спустя несколько минут он обнаружил, что с его счёта исчезли все сбережения.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.
Сотрудники полиции напоминают: никогда не передавайте коды из SMS или реквизиты карт посторонним лицам.
Банки, правоохранительные органы и другие официальные структуры не требуют перевода денег на «безопасные счета».