Жители Бурятии отдали мошенникам более 1,3 миллиона с начала 2025

С начала 2025 года 27 жителей Бурятии отдали мошенникам более одного миллиона 305 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Республики, одна из жертв поверила «специалисту сотовой связи», который заявил, что от ее имени хотят оформить кредит.
Тогда жительница Улан-Удэ отправила все сбережения на якобы безопасный счет. Так лишилась 100 тысяч рублей, после аферисты перестали выходить на связь. Еще одна жертва отдала более 100 тысяч рублей, пытаюсь заработать на инвестициях.
— Жительница Курумканского района рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. После попросил назвать коды из поступающих смс-сообщений, — уточнили в ведомстве.
31-летняя женщина рассказала свой данные мошенникам, так они и получили полный доступ к личному кабинету госуслуг. Кстати, за 2024 год жители Бурятии отдали аферистам более 673 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тепловую сеть прорвало в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.