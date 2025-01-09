Жители Бурятии отдали мошенникам более 1,3 миллиона с начала 2025

С начала 2025 года 27 жителей Бурятии отдали мошенникам более одного миллиона 305 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Республики, одна из жертв поверила «специалисту сотовой связи», который заявил, что от ее имени хотят оформить кредит.