Поиск людей из затонувшего авто усилили в Семее

ЧП произошло в минувшие выходные на острове Бейбитшилик. В момент аварии в салоне находились четыре человека. Две девушки и два парня, всем по 23−25 лет. Когда автомобиль достали со дна, людей в нем не оказалось. Спастись удалось лишь одному. Молодой мужчина сам выплыл на поверхность. Позже в нескольких километрах от аварии нашли тело его знакомой. Еще двоих сейчас ищут спасатели, полиция и волонтеры — всего 150 человек. В поисках задействованы десять лодок, три эхолота, подводный дрон и два беспилотника. В город со спецтехникой прибыли десять водолазов из Восточного Казахстана и четыре спасателя из Павлодара. Дополнительно в Семей направляется группа из Алматы.