Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии

Данное решение откроет доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес.
«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — говорится в обнародованном заявлении администрации.
Федеральную помощь также направят местным властям, равно как и некоторым некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Кроме того, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.
Ответственным за координацию федеральной помощи назначен представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кёртис Браун.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Байден на фоне пожаров также отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на пожары, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.