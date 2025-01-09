В Малибу сгорел дом Пэрис Хилтон

И в Малибу, и в Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских актеров, знаменитых музыкантов и звезд шоу-бизнеса. Sky News пишет, что в районах, где бушует огонь, располагаются резиденции в том числе Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис.