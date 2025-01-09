В Ачинске с агентства недвижимости взыскали 59 тысяч рублей

С агентства недвижимости взыскали 59 тысяч рублей за невыполнение обязательств по аренде жилья. Об этом сообщили в красноярском Роспотребнадзоре.
В ведомство обратилась жительница Ачинска, рассказавшая, что после предоплаты агентству по недвижимости в размере 17 тысяч рублей ей отменили сделку. Деньги при этом не вернули. Все претензии агентство игнорировало.
Роспотребнадзор обратился в суд с целью взыскать стоимость услуг, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф.
Решением суда с компании взыскали 58,5 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.
Ранее в Роспотребнадзоре дали полезные советы о том, как в новом году изменить жизнь к лучшему.