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В Ачинске с агентства недвижимости взыскали 59 тысяч рублей

Агентство недвижимости не выполнило обязательства после того, как взяло с жительницы Ачинска предоплату.

Источник: ТАСС

С агентства недвижимости взыскали 59 тысяч рублей за невыполнение обязательств по аренде жилья. Об этом сообщили в красноярском Роспотребнадзоре.

В ведомство обратилась жительница Ачинска, рассказавшая, что после предоплаты агентству по недвижимости в размере 17 тысяч рублей ей отменили сделку. Деньги при этом не вернули. Все претензии агентство игнорировало.

Роспотребнадзор обратился в суд с целью взыскать стоимость услуг, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф.

Решением суда с компании взыскали 58,5 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.

Ранее в Роспотребнадзоре дали полезные советы о том, как в новом году изменить жизнь к лучшему.

недвижимость