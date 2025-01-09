Мужчина задержан после кражи товаров из торговой точки в Подмосковье

«Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России “Мытищинское” Московской области задержали 29-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже из торговой точки в пос. Нагорное. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. Установлено, что в ночное время злоумышленник со своей знакомой вскрыли дверь в магазин самообслуживания, вход в который осуществлялся для посетителей только посредством сканирования QR-кода в специальном приложении. Проникнув внутрь, правонарушители собрали интересующий их товар в сумки, после чего скрылись. В результате изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении хищения. Задержанный пояснил, что украденное они распродали прохожим, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — говорится в материале.