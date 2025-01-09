Спортсмен заступился за школьников на вписке и был жестоко убит товарищем в Красноярске

По одной из версий, на вечеринку пришли школьники, к которым начали приставать знакомые парня. Антон вступился за подростков, и в ходе потасовки получил удар ножом от товарища. Ранение оказалось смертельным. Некоторые же свидетели утверждают, что события развивались иначе, и никаких учеников на месте происшествия не было. Впрочем, знакомые Якименко уверены — борец действительно мог пожертвовать собой ради защиты детей.