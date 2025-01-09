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Спортсмен заступился за школьников на вписке и был жестоко убит товарищем в Красноярске

25-летний чемпион первенства России по вольной борьбе Антон Якименко погиб в результате поножовщины во время новогодних праздников. Как сообщает Kp.ru со ссылкой на близких спортсмена, трагедия произошла на застолье у друзей.

Источник: Life.ru

По одной из версий, на вечеринку пришли школьники, к которым начали приставать знакомые парня. Антон вступился за подростков, и в ходе потасовки получил удар ножом от товарища. Ранение оказалось смертельным. Некоторые же свидетели утверждают, что события развивались иначе, и никаких учеников на месте происшествия не было. Впрочем, знакомые Якименко уверены — борец действительно мог пожертвовать собой ради защиты детей.

«Зная его характер, я не сомневаюсь, что он мог заступиться за школьников», — рассказала гражданская жена погибшего Оксана.

Ранее в Нижегородской области житель населённого пункта Шатки убил жену своего сына во время ссоры. В ночь на 7 января мужчина поссорился со снохой и несколько раз ударил её ножом. После этого он отсёк женщине голову.