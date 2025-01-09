В Усть-Куте мигрант едва не откусил подростку ухо. Но депортируют его не за это

О «шокирующем инциденте» рассказала детский омбудсмен Татьяна Афанасьева:
«По предварительным данным, у подростка возникли словесные споры с мужчиной, который находился в магазине. В результате конфликт перерос в физическое насилие».
Как рассказал паблику «Славянская община» во «ВКонтакте» сам пострадавший, мигрант «стоял на крыльце магазина и поливал всех проходивших мимо грязью», а после того, как он (подросток) сделал ему замечание, бросился на него с кулаками.
В пылу драки гастарбайтер вцепился зубами в ухо несовершеннолетнего оппонента. И откусил от него кусок.
С «открытой раной ушной раковины» подростка госпитализировали.
По информации от пресс-службы СУ СК России, по данному факту «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)».
Во время проверки обстоятельств членовредительства выяснилось, что иностранец является нарушителем миграционного законодательства. За что и будет депортирован.
«Произошедшее вызывает вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах и о том, что необходимо предпринять, чтобы помочь подросткам избегать подобных конфликтов», — написала Афанасьева в своем Telegram-канале.
К слову, напомним, что за несколько дней до новогодних праздников в Иркутской области за попытку изнасилования девочки был задержан мигрант-педофил.