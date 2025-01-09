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ФСБ России предотвратила диверсию на одном из важнейших участков Транссиба

Сотрудники УФСБ России по Амурской области предотвратили попытку диверсии на одном из важнейших участков Транссибирской магистрали, которую хотел совершить 39-летний местный житель. После теракта он планировал скрыться на Украине, где намеревался вступить в ряды террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый являлся сторонником запрещённой в России группировки и сумел наладить контакт с украинскими спецслужбами. По указанию кураторов он освоил основы минно-подрывного дела и приобрёл необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. К счастью, довести задуманное до конца задержанному не удалось.

В отношении мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о подготовке к диверсии и участии в деятельности террористической организации. Он может отправиться за решётку на 20 лет.

Это не первая попытка украинских спецслужб парализовать Транссиб руками россиян. Так, в ноябре прошлого года в Кировской области был задержан 16-летний подросток, который за деньги хотел поджечь на магистрали два ящика, отвечающих за семафоры.