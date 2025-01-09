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В Башкирии началась самая короткая рабочая неделя 2025 года

Жители республики отработают два дня перед очередными выходными.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартовала самая короткая рабочая неделя наступившего года. После 11-дневных выходных жителям республики предстоит отработать всего два дня — 9 и 10 января.

После суперкороткой рабочей недели сотрудников, трудящихся по графику 5/2, снова ждут двухдневные выходные, которые продлятся с 11 по 12 января.

Следующие длинные выходные теперь ждут жителей республики только в мае (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая).

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