10 человек погибли в авариях в Иркутской области с 29 декабря по 8 января

В Иркутской области в новогодние каникулы произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 в авариях погибли 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получил 81 человек, из них девять — дети.
Чаще всего причиной аварии становилось нарушения правил расположения авто на дороге, несоответствие скорости, а также выезд на встречку.
Водители находились за рулем в состоянии опьянения. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— В 30 случаях Госавтоинспекторы нашли недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, при которых пять человек погибли и 59 получили травмы, — уточнили в ведомстве.
Произошло 52 ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Помимо этого в девяти ДТП водители управляли авто без прав, еще в семи — в состоянии алкогольного опьянения. Четыре раза автомобилисты оставили место происшествия. Кстати, в новогодние каникулы к ответственности привлекли 488 водителей, управляющих авто в состоянии опьянения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Бурятии отдали мошенникам более 1,3 миллиона с начала 2025.