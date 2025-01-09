10 человек погибли в авариях в Иркутской области с 29 декабря по 8 января

В Иркутской области в новогодние каникулы произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 в авариях погибли 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получил 81 человек, из них девять — дети.