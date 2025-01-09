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10 человек погибли в авариях в Иркутской области с 29 декабря по 8 января

За праздничные дни произошло 52 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в новогодние каникулы произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 в авариях погибли 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получил 81 человек, из них девять — дети.

Чаще всего причиной аварии становилось нарушения правил расположения авто на дороге, несоответствие скорости, а также выезд на встречку.

Водители находились за рулем в состоянии опьянения. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— В 30 случаях Госавтоинспекторы нашли недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, при которых пять человек погибли и 59 получили травмы, — уточнили в ведомстве.

Произошло 52 ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Помимо этого в девяти ДТП водители управляли авто без прав, еще в семи — в состоянии алкогольного опьянения. Четыре раза автомобилисты оставили место происшествия. Кстати, в новогодние каникулы к ответственности привлекли 488 водителей, управляющих авто в состоянии опьянения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Бурятии отдали мошенникам более 1,3 миллиона с начала 2025.