В Приамурье задержан подозреваемый в подготовке диверсии на Транссибе амурчанин

Ранее, 16 декабря 2024 года, Военный суд приговорил к 19 годам колонии Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион свободы России» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и в подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области. Сам осужденный вину не признал, а его адвокат объяснял действия своего подзащитного «гормональным сбоем из-за отсутствия любовных отношений».