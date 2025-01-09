В Приамурье задержан подозреваемый в подготовке диверсии на Транссибе амурчанин

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали, имеющей ключевое значение для бесперебойного федерального транспортного сообщения», — проинформировала пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 39-летний мужчина, который через мессенджер переписывался с представителем украинской террористической организации, приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства и предложил совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожном перегоне Белогорск — Украина Амурской области. После совершения теракта амурчанин планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В УФСБ России по Амурской области уточнили, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической).
Ранее, 16 декабря 2024 года, Военный суд приговорил к 19 годам колонии Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион свободы России» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и в подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области. Сам осужденный вину не признал, а его адвокат объяснял действия своего подзащитного «гормональным сбоем из-за отсутствия любовных отношений».