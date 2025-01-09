«Думала, что сдохну». Массовым отравлением людей обернулась покупка салатов

Конец новогодних каникул в Пермском крае ознаменовался новостями о массовом отравлении людей, купивших салаты и выпечку в сети пекарен «Хлебница». Некоторым пострадавшим хватило всего пол-ложки, чтобы оказаться в больнице. После серии отравлений возбудили уголовное дело. Точное число пострадавших не установлено до сих пор. Подробности салатных отравлений — в материале сайта perm.aif.ru.
Нашли возбудитель сальмонеллёза.
Серия отравлений в Перми произошла ещё в конце декабря 2024 года, накануне празднования Нового года, однако СМИ и общественность узнали об этом лишь 7 января 2025 года, когда Роспотребнадзор обнародовал информацию о пищевых отравлениях людей.
В ведомстве сообщили, что с 30 декабря в Перми зарегистрировали «неединичные случаи заболевания» острыми кишечными инфекциями. Все заболевшие пермяки, уточнили в Роспотребнадзоре, связали ухудшение своего здоровья с блюдами, купленными в сети пекарен «Хлебница».
«По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллёза. Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники ИП Гагарина Ю. В.» — заявили в ведомстве.
Специалисты надзорного ведомства уточнили, что нашли нарушения санитарного законодательства. В частности — несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря
Эксперты заявили о продолжении санитарно-эпидемиологического расследования, уточнив, что работа трёх пекарен сети «Хлебница» приостановлена по решению суда на срок от 30 до 90 суток. Адреса торговых точек не уточнили.
Где и чем травились пермяки?
Несмотря на то, что Роспотребнадзор назвал 30 декабря, пермяки, которые перенесли серьёзное отравление, называли более раннюю дату — 29 декабря. Некоторые из них рассказали в телеграм-каналах и СМИ, чем именно они, по их мнению, отравились.
Портал 59.RU назвал некоторые адреса пекарен, на которые указали пострадавшие пермяки. Это «Хлебницы» на улицах Леонова, 51 и Куйбышева. Отравившиеся люди рассказали, что покупали там салаты «Мимоза», «Оливье», «Винегрет». При этом некоторые брали также и хлебобулочные изделия. А одна семья брала как раз в основном выпечку — сосиски в тесте, шаньги, хлеб.
Ещё одна пострадавшая рассказала aif.ru, что она вместе с 11-летней дочкой почувствовала себя плохо после «Селёдки под шубкой» и «Оливье», которые купила в пекарне на улице Чкалова. По её словам, это было 28 декабря. Через пару часов после ужина мама с дочкой почувствовали себя плохо. Началась тошнота, заболел живот. Ночью стало хуже, а к утру поднялась температура.
Девочка тяжело переносила отравление, маясь до 5 января. У неё были температура, рвота, жидкий стул. Сильно болел живот.
«В течение четырех дней дочь могла только пить, ничего не ела. Меня рвало пару дней, потом только болел живот и было расстройство кишечника. Температура 39 и 6 поднималась несколько дней», — рассказала пострадавшая пермячка aif.ru.
Ещё одну девушку уже выписали из больницы, но она всё ещё не оправилась после отравления. Ей также предстоит наладить ситуацию с микрофлорой. Она рассказала aif.ru, что собирается писать заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы разобрались с ситуацией.
Вместо подарков — лекарства и «белый друг»
Пермячка Ирина рассказала о том, как их семья отравилась, в одном из городских телеграм-каналов. По её словам, 30 декабря они купили салат «Рыбка» в пекарне «Хлебница» на улице Кабельщиков.
«Новый год прошёл мимо нас. Слава Богу, дочь не ест рыбу! Это были незабываемые праздники. Думала, что сдохну! Продукты — в мусор, вместо подарков и салатов — лекарства и “белый друг”», — рассказала пермячка.
Ещё одна жительница краевой столицы утверждает, что её близкие отравились тем же салатом «Рыбка», купленным в той же самой пекарне.
«Хорошо, что друзья врачи и подсказали лечение. Ставили даже уколы, чтобы остановить рвоту», — говорит она.
Сколько именно пермяков отравились салатами и выпечкой в пекарнях, а также подхватили сальмонеллёз, точно неизвестно. Сейчас следователи пытаются установить точное число пострадавших. Разные СМИ называют разные цифры, но речь идёт о десятках. По предварительным данным, отравиться могли более 30 или 40 человек. Пострадавшие, которые до сих пор находятся в инфекционной больнице, утверждают, что люди лежат в палатах целыми семьями.
«Для нас это беда».
Директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая рассказала сайту perm.aif.ru, что виной всему не сами пекарни, а сырьё, из которого там готовили блюда на продажу.
«Возбудителя заболевания нашли не в самих пекарнях, а в сырье, которое сеть пекарен закупала для приготовления блюд у крупных производителей. Всё это сырьё, конечно же, уничтожили», — заявила она perm.aif.ru.
По словам руководителя сети «Хлебница», подобное впервые происходит в истории их бизнеса. В течение четырёх лет там готовят блюда и до этого клиенты ни разу не заражались сальмонеллёзом, говорит Ксения Троицкая. Директор сети принесла извинения пострадавшим и заявила, что она и сотрудники молятся за всех, кому стало плохо.
«Всем желаем здоровья. Очень переживаем. Для нас это беда. Никому не желали встретить Новый год в больнице», — рассказала Ксения perm.aif.ru.
Тем временем помимо Роспотребнадзора на ситуацию с массовым отравлением обратила внимание и прокуратура. В ведомстве заявили, что держат на контроле установление всех причин и обстоятельств случившегося. Следом подключилось СУ СКР по Пермскому краю: следователи возбудили уголовное дело, усмотрев признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В ближайшее время следователями будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — прокомментировали ситуацию в СУ СКР по Пермскому краю.
История с массовым отравлением салатами в Перми дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
Пермяки же активно дискутируют по поводу того, стоит ли винить сеть пекарен.
«С выпечкой у “Хлебницы” всё в порядке, а вот готовые салаты могут в любом магазине (и даже приготовленные дома) стать причиной отравления. Термообработку продукты для салата проходят редко, а режут их часто на разделочной доске и одним ножом. И доску, и нож просто полоскают», — рассуждает пермячка Анастасия.
«Я уже там уже как-то травилась, и тоже салатом», — заявляет пермячка Мария.
«В 2023 году попала в инфекционку с норовирусом. Долго гадали с близкими и врачами, где могла подхватить. Когда перечисляла, где покупала еду и что ела, назвала “Хлебницу”, и врачи как-то подозрительно закивали. Но мы с коллегами очень часто берём там выпечку, и никто никогда не жаловался, всегда вкусно и без последствий», — говорит пермячка Ольга.
Кто же действительно виноват в массовом отравлении людей салатами в Перми и кому за это нести ответственность, решится во время следствия и, возможно, суда.