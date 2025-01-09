«Думала, что сдохну». Массовым отравлением людей обернулась покупка салатов

Ещё одна пострадавшая рассказала aif.ru, что она вместе с 11-летней дочкой почувствовала себя плохо после «Селёдки под шубкой» и «Оливье», которые купила в пекарне на улице Чкалова. По её словам, это было 28 декабря. Через пару часов после ужина мама с дочкой почувствовали себя плохо. Началась тошнота, заболел живот. Ночью стало хуже, а к утру поднялась температура.