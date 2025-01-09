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За хищение средств у 79 омичей лжемедики получили до 2 лет 9 месяцев колонии

Первомайский райсуд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 членов преступной группы.

Источник: Reuters

Им вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Telegram-канал прокуратуры Омской области. Под видом оказания лечебных услуг они похитили у 79 граждан более 7,5 млн руб.

Как установил суд, в период с 2014 г. по ноябрь 2017 г. организатор преступной группы зарегистрировал несколько юрлиц, которые под видом медицинских центров оказывали лечебные и косметологические услуги. В их числе — компании «Источник красоты», «Афродита» и «Ника». Сотрудники учреждений предлагали гражданам пройти бесплатное медицинское обследование, после чего убеждали пациентов в необходимости приобрести дорогостоящий курс оздоровительных процедур.

«Лечебные манипуляции проводились с использованием обычных бытовых диагностических приборов и не могли принести ожидаемого эффекта», — заключили в прокуратуре.

Пятеро членов группы приговорены судом к лишению свободы на срок от 2 лет до 2 лет 9 месяцев в колонии общего режима. Еще десять соучастников получили наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до двух лет условно. В пользу потерпевших суд взыскал с виновных более 2,2 млн руб.