За хищение средств у 79 омичей лжемедики получили до 2 лет 9 месяцев колонии

Пятеро членов группы приговорены судом к лишению свободы на срок от 2 лет до 2 лет 9 месяцев в колонии общего режима. Еще десять соучастников получили наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до двух лет условно. В пользу потерпевших суд взыскал с виновных более 2,2 млн руб.