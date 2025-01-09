Бывшего информатора ФБР о Байдене приговорили к шести годам лишения свободы

Смирнов был задержан в феврале 2024 года и в середине декабря того же года признал свою вину в том, что солгал ФБР, заявив, будто участвовал во встречах с представителями украинской компании Burisma в 2015—2016 годах. Он утверждал, что тогда обсуждалась схема выплат взяток Джо и Хантеру Байденам на сумму $10 млн. Бывший осведомитель ФБР также согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов.