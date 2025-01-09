Бывшего информатора ФБР о Байдене приговорили к шести годам лишения свободы

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Суд Центрального округа штата Калифорния приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и предоставление ложных данных о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma. Об этом говорится в документах, опубликованных в среду в электронной базе суда.
«Суд постановляет, что обвиняемый будет находиться под стражей 72 месяца», — говорится в документе. Смирнов также должен будет выплатить Службе внутренних доходов США более $675 тыс. Адвокаты Смирнова хотели добиться для своего подзащитного приговора сроком четыре года. Они пытались доказать суду, что их клиент «искренне раскаялся», испытывает проблемы со здоровьем и является «патриотом Америки».
Смирнов был задержан в феврале 2024 года и в середине декабря того же года признал свою вину в том, что солгал ФБР, заявив, будто участвовал во встречах с представителями украинской компании Burisma в 2015—2016 годах. Он утверждал, что тогда обсуждалась схема выплат взяток Джо и Хантеру Байденам на сумму $10 млн. Бывший осведомитель ФБР также согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов.
Скандал с Burisma.
Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом США. Вскоре СМИ в США начали писать, что Хантер имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег. Часть этих денег, по утверждению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.
В 2019 году по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.
Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. В результате выборы в 2020 году выиграл Байден, однако Трамп смог добиться победы на выборах в 2024 году и вновь станет президентом страны 20 января 2025 года.