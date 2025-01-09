Из-за непогоды в Башкирии на трассе застрял автобус с юными биатлонистами

На 112 км от Стерлитамака на дороге застряли автобус и ГАЗель с детьми — юными биатлонистами Белорецка и Октябрьского, ехавшими из Ишимбая с первенства Башкирии. Из-за непогоды они не могли двигаться дальше и пришлось вызвать сотрудников Госавтоинспекции для сопровождения.