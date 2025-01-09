Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за непогоды в Башкирии на трассе застрял автобус с юными биатлонистами

Пришлось вызывать ГАИ для сопровождения.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

На 112 км от Стерлитамака на дороге застряли автобус и ГАЗель с детьми — юными биатлонистами Белорецка и Октябрьского, ехавшими из Ишимбая с первенства Башкирии. Из-за непогоды они не могли двигаться дальше и пришлось вызвать сотрудников Госавтоинспекции для сопровождения.

Как сообщили в ГАИ Стерлитамака, позвонившие в экстренные службы попросили сопроводить их до пункта временного размещения в Стерлитамаке.

«Все 33 ребенка, а также четверо взрослых добрались до ПВР без происшествий», — добавили в ведомстве.