В Уфе во время поисков пропавших мальчиков нашли тела 5 утопленников

«Это была и, к сожалению, до сих пор есть серьезная заявка. Все искали и до сих пор бы продолжали поиски в воде, если бы не лед. Моё подразделение выезжало каждый день, задействовало разные виды техники, исходя из погодных условий. Территория большая, осложнялись поиски большим количеством мусора, летним половодьем, приплывающими большими бревнами. Первого мальчика обнаружили мои спасатели. Был сильный дождь, группа медленно прочесывала берег и увидела в воде куртку. Возможно, благодаря дождю стало чуть теплее, и тело поднялось на поверхность. Есть предположение, что он мог за что-то зацепиться, поэтому не унесло далеко течением. У нас в тот момент появилась надежда, что второй подросток должен быть где-то рядом, искали вдвое усерднее, но увы. Второй мальчик пока не обнаружен, но рано или поздно он найдется, такая вероятность есть», — сказал Алексей Чипчев.