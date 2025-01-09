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В Уфе во время поисков пропавших мальчиков нашли тела 5 утопленников

Во время поисков пропавших в марте 2024 года Дамира Адигамова и его друга были найдены тела пяти утопленников. Об этом в эксклюзивном интервью «Башинформу» сообщил и. о. начальника центрального поисково-спасательного отряда госкомитета РБ по ЧС Алексей Чипчев.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС — Telegram

«Это была и, к сожалению, до сих пор есть серьезная заявка. Все искали и до сих пор бы продолжали поиски в воде, если бы не лед. Моё подразделение выезжало каждый день, задействовало разные виды техники, исходя из погодных условий. Территория большая, осложнялись поиски большим количеством мусора, летним половодьем, приплывающими большими бревнами. Первого мальчика обнаружили мои спасатели. Был сильный дождь, группа медленно прочесывала берег и увидела в воде куртку. Возможно, благодаря дождю стало чуть теплее, и тело поднялось на поверхность. Есть предположение, что он мог за что-то зацепиться, поэтому не унесло далеко течением. У нас в тот момент появилась надежда, что второй подросток должен быть где-то рядом, искали вдвое усерднее, но увы. Второй мальчик пока не обнаружен, но рано или поздно он найдется, такая вероятность есть», — сказал Алексей Чипчев.

Поиски Дамира Адигамова приостановили, когда водоемы начал сковывать первый лед.

«Работать стало небезопасно, но до сих пор у нас ребята выезжают на судне с водной подушкой, продолжают обследовать берега, — сообщил собеседник информагентства. — Между тем с начала поисков мы нашли пять тел утонувших людей. Некоторые числились пропавшими без вести, кто-то добровольно пошел на такой отчаянный шаг, а кто-то погиб в результате несчастного случая».

МЧС