Песчаные дюны Анапы серьезно пострадали после выброса мазута

Глава региона также отметил, что на улично-дорожную сеть Анапы и Темрюкского района из-за работы тяжелой техники легла серьезная нагрузка. После ликвидаци последствий разлива нефтепродуктов будет оценен ущерб и подготовлены документы для финансирования работ по восстановлению дорог и улиц. Средства на это будут заложены в бюджете края.