Песчаные дюны Анапы серьезно пострадали после выброса мазута, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперштаба по ликвидации ЧС, предстоит провести большую работу, чтобы сохранить уникальные анапские дюны. Необходимо проработать вопрос их восстановления совместно с Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом.
Глава региона также отметил, что на улично-дорожную сеть Анапы и Темрюкского района из-за работы тяжелой техники легла серьезная нагрузка. После ликвидаци последствий разлива нефтепродуктов будет оценен ущерб и подготовлены документы для финансирования работ по восстановлению дорог и улиц. Средства на это будут заложены в бюджете края.
«АиФ-Юг» писал — губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с волонтерами на месте ликвидации ЧС. Он отметил, что сотрудники Морспасслужбы работали все праздники, продолжают мониторить ситуацию в море и предпринимают все необходимые меры, чтобы собрать нефтепродукты в воде, не давая им достигнуть берега.