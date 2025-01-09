Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку, выходившую из автобуса

В сообщении сказано, что 8 января, в среду, примерно в 15.50 на 29-м километре автодороги Р-69 на улице Лесная в деревне Слабодка, расположенной в Смолевичском районе, водитель школьного автобуса подвозил детей. Он выполнил остановку вне остановочного пункта для высадки пассажиров.