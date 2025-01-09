Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта в Ангарске

Полицейские рассказали новые подробности конфликта, который произошел днем 7 января 2025 на площади Ленина в Ангарске. Напомним, две девушки что-то не поделили между собой, началась перепалка.
Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 18-летняя жительница Усолья-Сибирского, предлагавшая покатать людей на лошадях, решила сфотографировать чужих коней, так как решила, что они находятся в плохом состоянии.
— В ответ на это 15-летняя прокатчица животных потребовала прекратить съемку, из-за этого и началась ссора. Во время спора 18-летняя девушка распылила ментоловый баллончик в сторону несовершеннолетней, — уточнили в ведомстве.
После случившегося в отдел полиции поступило сразу два заявления, сейчас правоохранители проводят проверку и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 человек погибли в авариях в Иркутской области с 29 декабря по 8 января.