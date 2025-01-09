Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта в Ангарске

Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 18-летняя жительница Усолья-Сибирского, предлагавшая покатать людей на лошадях, решила сфотографировать чужих коней, так как решила, что они находятся в плохом состоянии.