Восемь населенных пунктов остались без электричества в Сахалинской области

Уточняется, что полностью обесточены населенные пункты Ожидаево, Ясноморское, Заветы Ильича, Сокольники, Ловецк, Селезнево, Заречье и Лопатино. При этом энергоснабжение восстановлено в селах Пятиречье, Чистоводное и Охотское, а частичные отключения происходят в Невельске, Углегорске и Тымовском.