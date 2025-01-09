Восемь населенных пунктов остались без электричества в Сахалинской области

«В настоящее время отключены 94 трансформаторные подстанции с нагрузкой 5,7 МВт, что затронуло 4,1 тыс. человека. Для восстановления электроснабжения работают 18 бригад (47 человек) и 20 единиц техники», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что полностью обесточены населенные пункты Ожидаево, Ясноморское, Заветы Ильича, Сокольники, Ловецк, Селезнево, Заречье и Лопатино. При этом энергоснабжение восстановлено в селах Пятиречье, Чистоводное и Охотское, а частичные отключения происходят в Невельске, Углегорске и Тымовском.
В министерстве энергетики Сахалинской области отметили, что в Тымовском муниципальном образовании в продаже на заправке ННК нет топлива.
«Дороги перекрыты, бензовоз в Ногликах готов к выезду. С Минтрансом поддерживается связь, как только будет возможность, будет дано разрешение на движение», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее, 5 января, в результате аварийного отключения электричества подстанции в Краснодарском крае без света остаются город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Предварительная причина аварии — короткое замыкание.