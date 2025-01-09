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NHK: из-за человека в закрытой зоне аэропорта Кансай перенаправили шесть рейсов

По данным телеканала, полиция допрашивает его.

Источник: Reuters

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть рейсов, направлявшихся в аэропорт Кансай, были перенаправлены на другие аэродромы из-за подозрительного человека в закрытой зоне этого аэропорта.

Как сообщает телеканал NHK, после поступления информации о проникновении в охраняемую зону аэропорта Кансай примерно на час были закрыты взлетно-посадочные полосы. Спустя некоторое время подозрительный человек был задержан, полиция допрашивает его.

За это время несколько рейсов было отменено, а шесть самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты.