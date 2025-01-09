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В Уфе пьяный водитель «опрокинул» Skoda Yeti

Пьяный водитель за рулем Skoda Yeti врезался в столб — машина опрокинулась.

Источник: ГАИ Уфы

По данным ГАИ Уфы, рано утром 9 января 35-летний мужчина за рулем иномарки, следуя по улице 50-летия Октября, напротив дома № 34 допустил наезд на информационный столб с последующим опрокидыванием автомобиля.

В ДТП пострадали водитель машины, которому понадобилась медпомощь, и его 27-летняя пассажирка. Их с различными травмами госпитализировали.

«Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Его привлекли к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления т/с”.

проинформировали в ведомстве.

Машину поместили на спецстоянку.

Ранее на видео попала погоня за пьяным водителем в Башкирии.