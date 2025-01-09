В Уфе пьяный водитель «опрокинул» Skoda Yeti

«Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Его привлекли к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления т/с”.