В Уфе пьяный водитель «опрокинул» Skoda Yeti

По данным ГАИ Уфы, рано утром 9 января 35-летний мужчина за рулем иномарки, следуя по улице 50-летия Октября, напротив дома № 34 допустил наезд на информационный столб с последующим опрокидыванием автомобиля.
В ДТП пострадали водитель машины, которому понадобилась медпомощь, и его 27-летняя пассажирка. Их с различными травмами госпитализировали.
«Установлено, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,735 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Его привлекли к административной ответственности по статье “управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления т/с”.
Машину поместили на спецстоянку.
Ранее на видео попала погоня за пьяным водителем в Башкирии.