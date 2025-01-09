Спелеоподводники опубликовали уникальные кадры из пещеры Грёз в Башкирии

В пещере Грёз, находящейся в Бурзянском районе на территории национального парка «Башкирия», нашли новые пути и входы. Это стало возможным после того, как смелые спелеоподводники в новогодние каникулы провели исследование полости земли.
— Профессионализму и отваге этих людей можно позавидовать. Опасные спуски и восхождения, погружение под воду, — отметили в нацпарке.
Исследователям пещеры удалось запечатлеть результаты экспедиции на камеру. На кадрах видны новые входы и пути в пещере. Сами спелеоподводники признались, что остались довольны экстремальной вылазкой, которая принесла хорошие результаты.
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