Омичей предупреждают о новых видах мошенничества с помощью переводов

Омское отделение Банка России предупреждает о новых видах мошенничества. Аферисты используют push-уведомления и смс от банков. На телефон приходит уведомление якобы о незначительном переводе от человека. Через несколько минут якобы от банка приходит смс: «По ошибке переслал вам деньги, прошу вернуть по номеру».
Чтобы не угодить в ловушку, следует обязательно проверять историю операций в банковском приложении. Даже если перевод от какого-то человека пришёл, пересылать его по неизвестному номеру телефона не стоит. Мошенники используют ничего не подозревающих людей для пересылки украденных денег. Присланную сумму можно вернуть по тем же реквизитам, с которых она поступила на ваш счёт.
Ранее мы писали историю об омичах, которые отдали мошенникам 20 миллионов.
Жертвой мошенничества едва не стала корреспондент omsk.aif.ru. Подробнее в нашем материале.