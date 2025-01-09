Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупреждают о новых видах мошенничества с помощью переводов

Мошенники начали использовать push-уведомления и смс от банков.

Источник: Freepik

Омское отделение Банка России предупреждает о новых видах мошенничества. Аферисты используют push-уведомления и смс от банков. На телефон приходит уведомление якобы о незначительном переводе от человека. Через несколько минут якобы от банка приходит смс: «По ошибке переслал вам деньги, прошу вернуть по номеру».

Чтобы не угодить в ловушку, следует обязательно проверять историю операций в банковском приложении. Даже если перевод от какого-то человека пришёл, пересылать его по неизвестному номеру телефона не стоит. Мошенники используют ничего не подозревающих людей для пересылки украденных денег. Присланную сумму можно вернуть по тем же реквизитам, с которых она поступила на ваш счёт.

Ранее мы писали историю об омичах, которые отдали мошенникам 20 миллионов.

Жертвой мошенничества едва не стала корреспондент omsk.aif.ru. Подробнее в нашем материале.