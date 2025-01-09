Омичей предупреждают о новых видах мошенничества с помощью переводов

Чтобы не угодить в ловушку, следует обязательно проверять историю операций в банковском приложении. Даже если перевод от какого-то человека пришёл, пересылать его по неизвестному номеру телефона не стоит. Мошенники используют ничего не подозревающих людей для пересылки украденных денег. Присланную сумму можно вернуть по тем же реквизитам, с которых она поступила на ваш счёт.