Три человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
«8 января в 21.00 на автодороге Павлодар — Семей, вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage при совершении обгона снегоуборочной машины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной “КамАЗ”, — уточнили в ДП Павлодарской области.
В результате ДТП водитель и два пассажира авто Kiа скончались на месте происшествия. Также с травмами в больницу госпитализировали пассажира Kia.
Автомашины водворили на специальную стоянку.