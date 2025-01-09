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Три человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области при совершении обгона легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с «КамАЗом». Погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

«8 января в 21.00 на автодороге Павлодар — Семей, вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage при совершении обгона снегоуборочной машины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной “КамАЗ”, — уточнили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП водитель и два пассажира авто Kiа скончались на месте происшествия. Также с травмами в больницу госпитализировали пассажира Kia.

Автомашины водворили на специальную стоянку.