Соцсети: километр улицы затопило фекалиями в Хабаровске

В Хабаровске затопило фекалиями улицу в Железнодорожном районе. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Предварительно, инцидент произошёл в ночь на 9 января на перекрёстке улиц Целинная и Автономная. Сегодня утром горожане, шедшие на работу, обнаружили уже застывшие потоки, от которых исходил тошнотворный запах. По данным городских пабликов, жижа растеклась на расстояние около километра.
«Образовался не просто каток, а ещё и вонючий», — пишет Telegram-канал «Хабарай».
Некоторые горожане уверены, что нечистоты вылились на тротуар не из-за прорыва канализации, а из-за целенаправленного саботажа. Буквально в прошлом месяце, аргументируют они, здесь завершился ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и все коммуникации находятся в отличном состоянии.
Как отмечает Mash, в ситуации уже разбираются представители городской администрации.