Соцсети: километр улицы затопило фекалиями в Хабаровске

Предварительно, инцидент произошёл в ночь на 9 января на перекрёстке улиц Целинная и Автономная. Сегодня утром горожане, шедшие на работу, обнаружили уже застывшие потоки, от которых исходил тошнотворный запах. По данным городских пабликов, жижа растеклась на расстояние около километра.