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Соцсети: километр улицы затопило фекалиями в Хабаровске

Некоторые горожане уверены, что нечистоты вылились на тротуар не из-за прорыва канализации, а из-за целенаправленного саботажа.

Источник: Соцсети

В Хабаровске затопило фекалиями улицу в Железнодорожном районе. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Предварительно, инцидент произошёл в ночь на 9 января на перекрёстке улиц Целинная и Автономная. Сегодня утром горожане, шедшие на работу, обнаружили уже застывшие потоки, от которых исходил тошнотворный запах. По данным городских пабликов, жижа растеклась на расстояние около километра.

«Образовался не просто каток, а ещё и вонючий», — пишет Telegram-канал «Хабарай».

Некоторые горожане уверены, что нечистоты вылились на тротуар не из-за прорыва канализации, а из-за целенаправленного саботажа. Буквально в прошлом месяце, аргументируют они, здесь завершился ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и все коммуникации находятся в отличном состоянии.

Как отмечает Mash, в ситуации уже разбираются представители городской администрации.

ЖКХ