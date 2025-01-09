В Иркутске нашли 12-летнего школьника, поджегшего коробки бенгальской свечой

На дня жители микрорайона Первомайского сообщили в отдел полиции о том, что компания неизвестных подожгла коробки возле магазина. Пламя перекинулось на стену жилого дома, к счастью, его успели вовремя погасить. Никто из жильцов не пострадал, в это время виновники произошедшего скрылись с места преступления. Но не учли одного — происходящее попало на камеры видеонаблюдения.