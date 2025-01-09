В Иркутске нашли 12-летнего школьника, поджегшего коробки бенгальской свечой

В Иркутске нашли подростка, который устроил пожар около многоквартирного дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
На дня жители микрорайона Первомайского сообщили в отдел полиции о том, что компания неизвестных подожгла коробки возле магазина. Пламя перекинулось на стену жилого дома, к счастью, его успели вовремя погасить. Никто из жильцов не пострадал, в это время виновники произошедшего скрылись с места преступления. Но не учли одного — происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
— Предполагаемого поджигателя нашли и задержали. Им оказался 12-летний школьник, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С его слов, коробки он поджег бенгальской свечой для торта ради забавы, — поделились в ведомстве.
На родителей нарушителя составили административный материал, с подростком провели профилактическую беседу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске полиция продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта между двумя девушками.