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В Иркутске нашли 12-летнего школьника, поджегшего коробки бенгальской свечой

Пламя перекинулось на многоквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске нашли подростка, который устроил пожар около многоквартирного дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

На дня жители микрорайона Первомайского сообщили в отдел полиции о том, что компания неизвестных подожгла коробки возле магазина. Пламя перекинулось на стену жилого дома, к счастью, его успели вовремя погасить. Никто из жильцов не пострадал, в это время виновники произошедшего скрылись с места преступления. Но не учли одного — происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

— Предполагаемого поджигателя нашли и задержали. Им оказался 12-летний школьник, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С его слов, коробки он поджег бенгальской свечой для торта ради забавы, — поделились в ведомстве.

На родителей нарушителя составили административный материал, с подростком провели профилактическую беседу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске полиция продолжает разбираться в обстоятельствах конфликта между двумя девушками.