За сутки в Свердловской области потушили 11 пожаров, один человек погиб

На Среднем Урале за минувшие сутки ликвидировали 11 пожаров, 81% из которых произошел в жилом секторе. Погиб один человек, спасены три человека, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в городе Березовский загорелась квартира на первом этаже многоэтажки на улице Мира, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. На месте работали 14 спасателей на 4 спецмашинах, ликвидировать возгорание удалось за 24 минуты.
«В ходе тушения был обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении», — рассказали в свердловском МЧС.
В деревне Луговая под Талицей на улице Советская горел частный жилой дом на площади 30 «квадратов», пожар потушили за 25 минут.
В Нижнем Тагиле горела квартира на 9-м этаже жилого дома на улице Зари. Возгорание на площади 9 квадратных метров ликвидировали за 9 минут восемь спасателей на трех единицах спецтехники. При помощи масок дыхательных аппаратов из дома вывели трех человек.
В Невьянске горела квартира на пятом этаже многоэтажки на улице Матвеева. Пожар на площади 12 квадратных метров потушили за 6 минут.
В Екатеринбурге на улице Ломоносова огонь повредил внутреннюю отделку в квартире на 9-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Возгорание на площади 1 «квадрат» ликвидировали сами граждане до прибытия пожарных расчетов первичными средствами пожаротушения.