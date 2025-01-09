За сутки в Свердловской области потушили 11 пожаров, один человек погиб

В Нижнем Тагиле горела квартира на 9-м этаже жилого дома на улице Зари. Возгорание на площади 9 квадратных метров ликвидировали за 9 минут восемь спасателей на трех единицах спецтехники. При помощи масок дыхательных аппаратов из дома вывели трех человек.