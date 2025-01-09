В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек

«В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто — мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина. Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель автомобиля Volvo и 24-летняя пассажирка», — говорится в сообщении.