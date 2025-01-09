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В Волгоградской области при столкновении трех автомобилей погиб человек

В Волгоградской области один человек погиб и шестеро пострадали в крупном ДТП.

ВОЛГОГРАД, 9 янв — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне вечером на трассе в Суровикинском районе столкнулись Opel Corsa, Volvo S и Lada 210740.

«В результате аварии на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля Volvo. С места аварии госпитализированы 45-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Opel Corsa, пассажиры данного авто — мальчики в возрасте 10 и 16 лет, 27-летняя женщина. Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель автомобиля Volvo и 24-летняя пассажирка», — говорится в сообщении.

Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.