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Мошенника экстрадировали из Сербии в Казахстан

АСТАНА, 9 янв — Sputnik. Мошенника экстрадировали из Сербии в Казахстан, сообщает МВД.

Источник: Акорда

Мужчина был задержан еще в сентябре 2023 года за совершение мошенничества в особо крупном размере, а объявило его в международный розыск Национальное центральное бюро Интерпола МВД Казахстана.

Экстрадировала 45-летнего мошенника генеральная прокуратура Казахстана.

«В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны».

отметили в МВД.

Мужчина заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 миллионов тенге (81,5 тысяч долларов). Однако обещанной техники он так и не получил.