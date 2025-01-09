Мошенника экстрадировали из Сербии в Казахстан

Мужчина был задержан еще в сентябре 2023 года за совершение мошенничества в особо крупном размере, а объявило его в международный розыск Национальное центральное бюро Интерпола МВД Казахстана.
Экстрадировала 45-летнего мошенника генеральная прокуратура Казахстана.
«В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны».
Мужчина заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 миллионов тенге (81,5 тысяч долларов). Однако обещанной техники он так и не получил.