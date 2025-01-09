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Глава СКР затребовал доклад о травмировании наледью мальчика в Самаре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад по уголовному делу о травмировании девятилетнего мальчика наледью, упавшей с козырька подъезда многоквартирного дома на улице Средне-Садовой.

Ребёнок получил травму головы 6 января, выходя из дома с отцом. Мальчик был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, а в следственном управлении по данному факту завели уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи намерены дать правую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов. Это уже не первый случай подобных происшествий с детьми за последние дни, произошедших в Самарской области.

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, сообщили в информационном центре СК России.

СК