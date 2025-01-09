Глава СКР затребовал доклад о травмировании наледью мальчика в Самаре

Ребёнок получил травму головы 6 января, выходя из дома с отцом. Мальчик был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, а в следственном управлении по данному факту завели уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи намерены дать правую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов. Это уже не первый случай подобных происшествий с детьми за последние дни, произошедших в Самарской области.