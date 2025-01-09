В Самарской области задержали мужчину с крупной партией наркотика

В Тольятти сотрудники полиции узнали о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков. 24-летнего горожанина задержали возле жилого дома на улице Темерязева, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
— Полицейские обыскали подозреваемого и обнаружили у него сверток, в котором находилась крупная доза наркотического вещества. Мужчина признался, что купил запрещенное средство в интернете для собственного употребления, — отметили в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении горожанина завели уголовное дело. Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.