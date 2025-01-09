Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области задержали мужчину с крупной партией наркотика

Житель Самарской области пытался спрятать купленные наркотики.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти сотрудники полиции узнали о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков. 24-летнего горожанина задержали возле жилого дома на улице Темерязева, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Полицейские обыскали подозреваемого и обнаружили у него сверток, в котором находилась крупная доза наркотического вещества. Мужчина признался, что купил запрещенное средство в интернете для собственного употребления, — отметили в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении горожанина завели уголовное дело. Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.