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На набережной Фонтанки холодная вода залила участок дороги. Движение ограничено

На набережной Фонтанки у дома 92 участок дороги оказался залит холодной водой утром 9 января. Горожане в ДТП и ЧП поделились кадрами и написали, что там треснул асфальт. В пресс-службе ГУП Водоканал рассказали, что произошло.

«В результате обследования выявлено технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 мм. Две бригады предприятия занимаются локализацией вытекания, после чего приступят к ликвидации технологического нарушения», — уточнили в Водоканале.

Из-за проведения работ на данный момент ограничено движение по одной из полос — от Гороховой улицы в сторону Малого Казачьего переулка.

В компании заверили, что все потребители будут обеспечены холодной водой. В районе 7 часов утра читатель «Фонтанки» сообщил, что в коммунальной квартире в доме № 76 по набережной Фонтанки воды нет.

ЖКХ