На набережной Фонтанки холодная вода залила участок дороги. Движение ограничено

«В результате обследования выявлено технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 мм. Две бригады предприятия занимаются локализацией вытекания, после чего приступят к ликвидации технологического нарушения», — уточнили в Водоканале.
Из-за проведения работ на данный момент ограничено движение по одной из полос — от Гороховой улицы в сторону Малого Казачьего переулка.
В компании заверили, что все потребители будут обеспечены холодной водой. В районе 7 часов утра читатель «Фонтанки» сообщил, что в коммунальной квартире в доме № 76 по набережной Фонтанки воды нет.