В приморском поселке тигр погрыз фермерскую лошадь

Об очередном нападении тигра на животное рассказали приморцы. В этот раз полосатый хищник набросился на лошадь в поселке Раздольное и ранил ее, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
О нападении хищника стало известно благодаря женщине, которая сняла на видео последствия визита тигра. У лошади осталось несколько ран на теле. Как удалось выяснить «КП», рядом с поселком находится частное фермерское хозяйство.
«По своей части мы работаем с потерпевшей. Есть раненный тигр, который уже год ходит в окрестностях села Раздольное и поселка Тихая. Когда было лето, он отошел от поселка Тихая. Видимо, хромота ему позволяла охотиться на копытных и других мелких животных. Зимой ему стало сложнее, и он вновь начал появляться в окрестностях этих двух поселков», — рассказал корреспонденту «КП» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Напомним, ранее мы писали о том, что в районе базы отдыха во Владивостоке заметили тигра, которого уже ищут сотрудники охотнадзора.