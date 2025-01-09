В приморском поселке тигр погрыз фермерскую лошадь

«По своей части мы работаем с потерпевшей. Есть раненный тигр, который уже год ходит в окрестностях села Раздольное и поселка Тихая. Когда было лето, он отошел от поселка Тихая. Видимо, хромота ему позволяла охотиться на копытных и других мелких животных. Зимой ему стало сложнее, и он вновь начал появляться в окрестностях этих двух поселков», — рассказал корреспонденту «КП» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.