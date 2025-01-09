Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мотособака» убила шестиклассницу-угонщицу на глазах у её сестры и подружки под Архангельском

В Архангельской области шестиклассница погибла в результате катания на угнанном мотобуксировщике. По информации SHOT, трагедия случилась в ночь на Рождество в деревне Кушкушара.

Источник: Life.ru

13-летняя девочка, пока её родители не видели, забрала мотобуксировщик MotoDog из семейного гаража. Она посадила на транспорт подружку и младшую сестру — ученицу третьего класса и отправилась кататься.

Однако по пути девочки съехали в кювет и транспортное средство застряло. Не заглушив двигатель, они попытались самостоятельно вернуть мотобуксировщик на дорогу. В результате он наехал на инициаторшу поездки и девочка скончалась от полученных травм на месте.

Погибшая воспитывалась в благополучной семье, родители судимы не были. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, что может повлечь за собой наказание до двух лет лишения свободы.

«При попытке вытащить транспортное средство из снега девочка попала под ходовую часть “мотособаки” и получила травмы несовместимые с жизнью. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе причины нахождения детей без сопровождения взрослых лиц, дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — информирует региональная прокуратура.

Ранее Life.ru рассказал о гибели девочки в Иркутской области. Ребёнок погиб во время катания на горке, семилетнюю школьницу сбила машина. Девочка случайно выкатилась на проезжую часть. Автомобиль, ехавший с большой скоростью не заметил ребёнка.