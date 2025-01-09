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Под Уфой обнаружили подпольный цех по производству ядовитой «незамерзайки»

Подпольный цех по производству опасной «незамерзайки» выявлен в Уфимском районе.

Источник: МВД по РБ

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт, который опасен для здоровья. Подозреваемый планировал продавать опасную жидкость, содержащую ядовитые вещества, в зимний период, но был задержан при реализации партии.

Полицейские изъяли 2500 литров готовой «незамерзайки» и 12 тысяч заготовок. Также установлено, что двое работников — граждане стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконная миграция» и «оборот ядовитых веществ».