Под Уфой обнаружили подпольный цех по производству ядовитой «незамерзайки»

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт, который опасен для здоровья. Подозреваемый планировал продавать опасную жидкость, содержащую ядовитые вещества, в зимний период, но был задержан при реализации партии.
Полицейские изъяли 2500 литров готовой «незамерзайки» и 12 тысяч заготовок. Также установлено, что двое работников — граждане стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства.
Полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконная миграция» и «оборот ядовитых веществ».