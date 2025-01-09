Под Уфой обнаружили подпольный цех по производству ядовитой «незамерзайки»

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт, который опасен для здоровья. Подозреваемый планировал продавать опасную жидкость, содержащую ядовитые вещества, в зимний период, но был задержан при реализации партии.