Вахтовиков из Хабаровского края осудят за кражу двух тонн рельсов

«Мужчины работали на одну из подрядных организаций по строительству железнодорожных объектов. Находясь на производственной территории, один из них предложил двоим коллегам совершить хищение рельс, складированных рядом с железной дорогой», — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.