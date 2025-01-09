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Вахтовиков из Хабаровского края осудят за кражу двух тонн рельсов

Мужчины сдали их на металлолом.

Источник: Комсомольская правда

В Ванино в суд направили уголовное дело о краже железнодорожного имущества. В дежурную часть поступило сообщение о том, что с железной дороги пропали рельсы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время розыска оперативники задержали троих мужчин-вахтовиков, 35, 36 и 42 лет.

«Мужчины работали на одну из подрядных организаций по строительству железнодорожных объектов. Находясь на производственной территории, один из них предложил двоим коллегам совершить хищение рельс, складированных рядом с железной дорогой», — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Вступив в преступный сговор, мужчины использовали крановую установку и загрузили больше двух тонн рельсов в кузов служебного автомобиля. Похищенное они сдали на металлолом, причинив организации ущерб на сумму порядка 25 тысяч рублей.

Расследование дела окончено.