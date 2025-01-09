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С начала года в Башкирии родились еще шесть девочек по имени Амина

Самые редкие и самые популярные имена малышей назвали в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года появилось на свет шесть девочек по имени Амина. Именно это женское имя стало самым популярным среди новоиспеченных родителей.

Также с 1 по 8 января жители республики предпочитали называть малышей Ясминой (5), Эмилией и Мирославой (по 4), а также Амелией (3). У мальчиков лидируют имена Артем (4), Эмир, Матвей, Амир и Даниэль (по 3).

Самыми редкими женскими именами, по данным реестра ЗАГС, стали Дилия, Малика, Рамина, Камилла и Айша, мужскими — Сармат, Искандер, Альмир, Мухаммад и Данияр.

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