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В Крыму нашли 50 мест выброса мазута

МЧС России: в Крыму обнаружили 50 мест выброса нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

С момента крушения двух танкеров в Крыму обнаружили 50 мест выброса нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Керченском проливе обследовали больше 1 542 квадратных километров акватории. В Саках и Сакском районе очистили более семи километров берега, а в Ленинском — более двух. Кроме того, еще три километра побережья привели в порядок в Евпатории. В Феодосии расчистили около 1,4 километра, а в Судаке — около 1,5.

«На месте работали более 700 человек и 100 единиц техники. Для мониторинга с воздуха было задействовано воздушное судно», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что всего с начала работ произошло 50 фактов обнаружения нефтепродуктов. За это время удалось обследовать 3669 километров береговой линии. 84,47 километра к настоящему времени очистили. Оттуда вывезли более 265 тонн загрязненного грунта.

экология