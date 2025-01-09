В Крыму нашли 50 мест выброса мазута

В Керченском проливе обследовали больше 1 542 квадратных километров акватории. В Саках и Сакском районе очистили более семи километров берега, а в Ленинском — более двух. Кроме того, еще три километра побережья привели в порядок в Евпатории. В Феодосии расчистили около 1,4 километра, а в Судаке — около 1,5.