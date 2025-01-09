В Крыму нашли 50 мест выброса мазута

С момента крушения двух танкеров в Крыму обнаружили 50 мест выброса нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Керченском проливе обследовали больше 1 542 квадратных километров акватории. В Саках и Сакском районе очистили более семи километров берега, а в Ленинском — более двух. Кроме того, еще три километра побережья привели в порядок в Евпатории. В Феодосии расчистили около 1,4 километра, а в Судаке — около 1,5.
«На месте работали более 700 человек и 100 единиц техники. Для мониторинга с воздуха было задействовано воздушное судно», — отметили в МЧС.
В ведомстве добавили, что всего с начала работ произошло 50 фактов обнаружения нефтепродуктов. За это время удалось обследовать 3669 километров береговой линии. 84,47 километра к настоящему времени очистили. Оттуда вывезли более 265 тонн загрязненного грунта.