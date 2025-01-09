Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в Березовском

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Мира. Его площадь составила 15 квадратных метров.
При тушении пожара обнаружен труп хозяина квартиры.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
«МК-Урал» ранее писал, что 8 января, в 22:47, поступило сообщение о пожаре на улице Мира в Берёзовском.
В квартире на первом этаже пятиэтажки на площади 15 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 5 детей.