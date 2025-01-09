На трассе «Краснодар — Кропоткин» произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Сообщается, что водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко» с полуприцепом. В результате удара грузовик также выехал на встречное движение и врезался в «Мицубиси Лансер» и «Форд Фиеста».