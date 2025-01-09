На трассе «Краснодар — Кропоткин» произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко» с полуприцепом. В результате удара грузовик также выехал на встречное движение и врезался в «Мицубиси Лансер» и «Форд Фиеста».
Пресс-служба отметила, что в результате происшествия травмирован водитель «Фольксваген Поло», а также пассажиры «Форд Фиеста», среди которых находился 9-летний ребенок. Погибших среди участников ДТП нет.
Ночное вождение требует повышенной концентрации внимания, поскольку ограниченная видимость скрывает детали дороги, пешеходов и других участников движения. Осторожность на дороге ночью критически важны для безопасности всех участников движения.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что утром 14 декабря произошло ДТП на трассе «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем марки «Форд». В результате происшествия погиб 14-летний подросток.