Скандальное новогоднее шоу с тайскими трансвеститами влетело в копеечку российскому клубу

После жалобы местных жителей полицейские пришли в клуб с проверкой и составили протокол об административном правонарушении в отношении его владельцев. В суде хозяева увеселительного заведения признали вину частично, не согласившись с тем, что пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.