Водитель BMW наехал на двух женщин возле Верхней Пышмы

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель BMW на улице Первомайской не уступил дорогу женщинам 1964 и 1988 годов рождения, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших осматривают медики.
По словам водителя, он не заметил пешеходов.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и всегда уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Каменском районе Свердловской области произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил пешеход.
Происшествие случилось 1 января в деревне Брод. Судя по записи с видеорегистратора, мужчина в камуфляжной форме без светозащитных элементов шел посередине дороги навстречу машине, которая в итоге его сбила.