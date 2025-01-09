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Водитель BMW наехал на двух женщин возле Верхней Пышмы

Утром 9 января в поселке Балтым, который расположен возле Верхней Пышмы, в ДТП пострадали две женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель BMW на улице Первомайской не уступил дорогу женщинам 1964 и 1988 годов рождения, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших осматривают медики.

По словам водителя, он не заметил пешеходов.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и всегда уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что в Каменском районе Свердловской области произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил пешеход.

Происшествие случилось 1 января в деревне Брод. Судя по записи с видеорегистратора, мужчина в камуфляжной форме без светозащитных элементов шел посередине дороги навстречу машине, которая в итоге его сбила.