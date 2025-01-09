Бывшего информатора ФБР Смирнова приговорили в США к 6 годам тюрьмы

Смирнову зачтут время, которое он провел в заключении с момента ареста в феврале 2024 года. В декабре он признал себя виновным в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. Ему грозило максимальное наказание в виде 35 лет лишения свободы, однако по условиям соглашения ему полагалось от четырех до шести лет и штраф $675,5 тыс.