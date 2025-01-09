Во время поисков пропавшего школьника из Уфы нашли тела пяти погибших

Пять тел утонувших жителей Башкирии были обнаружены во время поисков 14-летнего Дамира Адигамова и его 13-летнего друга. Напомним, в марте прошлого года мальчики ушли погулять на берег Белой и пропали. Через некоторое время тело 13-летнего подростка было найдено около парка Победы в Уфе, а Дамир все еще остается пропавшим без вести.