Во время поисков пропавшего школьника из Уфы нашли тела пяти погибших

Пять тел утонувших жителей Башкирии были обнаружены во время поисков 14-летнего Дамира Адигамова и его 13-летнего друга. Напомним, в марте прошлого года мальчики ушли погулять на берег Белой и пропали. Через некоторое время тело 13-летнего подростка было найдено около парка Победы в Уфе, а Дамир все еще остается пропавшим без вести.
Как рассказал и. о. начальника центрального поисково-спасательного отряда госкомитета РБ по ЧС Алексей Чипчев в интервью «Башинформу», сотрудники ведомства надеялись найти Дамира где-то рядом от места нахождения и его друга, однако следов мальчика нигде не было. Предположительно, он мог зацепиться за что-то, что не дало течению унести подростка далеко.
Чипчев добавил, что поиски Дамира Адигамова будут продолжаться и мальчик будет найден рано или поздно.
— Между тем с начала поисков мы нашли пять тел утонувших людей. Некоторые числились пропавшими без вести, кто-то добровольно пошел на такой отчаянный шаг, а кто-то погиб в результате несчастного случая, — сказал Чипчев.
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