19-летний студент из Самары обвиняется в серии мошенничеств

Полицейские напоминают — если вам позвонили с неизвестного номера и сказали, что ваш родственник попал в беду, указывают сумму за благополучное разрешение ситуации, представляются сотрудниками правоохранительных органов, то, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам.