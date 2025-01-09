19-летний студент из Самары обвиняется в серии мошенничеств

В Самаре предстанет перед судом 19-летний студент четвертого курса одного из самарских ВУЗов, обвиняемый в серии мошенничеств на территории Самарской и Оренбургской областей.
Молодой человек забирал деньги у обманутых мошенниками людей. «Работу» курьера аферистов студент нашёл в интернете в июне прошлого года. Студента не смутили указанные работодателем обязанности — забирать у людей деньги и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент, а также и то, что для «устройства на работу» требовалось только фото с паспортом.
Работавший курьером мошенников парень забрал деньги у пяти пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так, одна из жертв мошенников — пожилая жительница Самары дважды передавала студенту деньги — первый раз имевшиеся у неё дома 200 000 рублей, а второй раз — снятые ею со счета в банке 100 000 рублей.
Преступная деятельность самарского студента было пресечена сотрудниками уголовного розыска. Курьера вычислили после просмотра записей с камер видеонаблюдения и опроса очевидцев. Он был задержан в Кинель-Черкасском районе, когда, забрав деньги у двух пенсионеров, и переведя оговоренную часть «работодателю», собирался уехать из районного центра на такси.
Общий ущерб, причиненный жертвам мошенничества, превысил 800 000 рублей. Во время расследования фигурант уголовного дела возместил пострадавшим причиненный ущерб в полном объеме. Теперь студенту предстоит ответить за своё желание получать деньги преступным путём перед законом, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские напоминают — если вам позвонили с неизвестного номера и сказали, что ваш родственник попал в беду, указывают сумму за благополучное разрешение ситуации, представляются сотрудниками правоохранительных органов, то, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам.