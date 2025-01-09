Prado протаранил Nissan на «Нарве» и отправил троих в больницу. В реанимации ребёнок и мать

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 января, ДТП случилось на 99-м километре трассы «Нарва» накануне незадолго до половины пятого вечера. Водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулся с Nissan Note.
53-летнего водителя Nissan и двух его пассажирок госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), мужчина из Ивангорода поступил в больницу с переломом грудной клетки и травмами головы. В реанимацию поместили 45-летнюю жительницу Ивановской области и её 9-летнюю дочь. По предварительной информации, обеих доставили с переломами, повреждениями внутренних органов и острой кровопотерей.
За рулём Prado сидел житель Кингисеппа, на днях отметивший 45-летие. Известно, что в прошлом году его четыре раза штрафовали за превышение скорости.