Prado протаранил Nissan на «Нарве» и отправил троих в больницу. В реанимации ребёнок и мать

53-летнего водителя Nissan и двух его пассажирок госпитализировали в тяжёлом состоянии. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), мужчина из Ивангорода поступил в больницу с переломом грудной клетки и травмами головы. В реанимацию поместили 45-летнюю жительницу Ивановской области и её 9-летнюю дочь. По предварительной информации, обеих доставили с переломами, повреждениями внутренних органов и острой кровопотерей.